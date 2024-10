Demain Nous Appartient du 10 octobre : Rayane sous le choc (résumé + vidéo épisode 1789 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 10 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1789 de DNA – On peut dire que Rayane est sous le choc ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Après avoir lu la lettre de son père, il n’a pas dormi de la nuit et ne sait plus quoi penser !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 10 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1789

Rayane n’a pas fermé l’œil de la nuit ! Le jeune homme n’a cessé de ruminer à propos de la mystérieuse lettre de son père. Pourquoi Malik affirme-t-il que sa mère n’est pas celle qu’il croit ? Et pourquoi Karim et Romy lui ont-ils caché la vérité ? Rongé par le doute, Rayane ne sait plus quoi penser. Certes, son père n’était pas un saint, mais pourquoi l’a-t-il mis en garde contre Romy ? Jack lui conseille de discuter avec son oncle et sa mère, mais Rayane hésite. Que cherche-t-on à lui dissimuler ? Il affirme ne plus leur faire confiance…

Pendant ce temps là, la vie amoureuse de Marianne fait l’objet de toutes les rumeurs. De son côté, Liam cherche à découvrir la vérité sur Lilou.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Roxane explose face à Manon qui… (vidéo épisode du 14 octobre)

VIDÉO Demain nous appartient du 10 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.