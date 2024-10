Un Si Grand Soleil du 2 octobre : Johanna et Ludo dérapent, Chloé prête à quitter Evan (résumé et vidéo épisode 1481 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 2 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1481 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 2 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





A la coloc, Ludo lit l’article de Marc sur les chasseurs et hallucine du discours des chasseurs. Elise le met en garde sur la manifestation du lendemain et lui conseille de ne pas les provoquer.

Johanna et Yann sont avec la gynéco, qui lui dit que ça arrive et que rien n’est perdu. Yann demande quand ils peuvent recommencer, elle explique qu’il faut laisser passer. Johanna demande si c’est le même protocole, elle explique que oui. Mais Yann dit que le jeu en vaut la chandelle. Dehors, Johanna reproche à Yann de ne pas comprendre qu’elle a besoin de temps. Elle s’emporte, Yann ne comprend pas et lui demande si elle ne veut plus faire d’enfant. Elle dit que ce n’est pas la question, son corps n’est pas un labo.



Publicité





Evan s’approche de Chloé, elle lui dit qu’elle n’y arrive pas et lui souhaite une bonne journée. Robin explique à son père que ça a été très dur pour elle. Il lui demande pourquoi il est allé cherché d’autres meufs sur un site, il lui demande s’il ne l’aime plus. Evan dit que c’est plus compliqué. Selon lui, ça n’a rien à voir avec l’amour. Robin n’est pas convaincu et s’en va…

Ludo et Elodie préparent la manif. Ils prévoient de faire du bruit pour faire fuir les animaux. William les rejoint, il est contre leur action. Ludo lui rappelle les chiffres des accidents de chasse.

Cécile interroge Chloé sur le retour d’Evan. Chloé avoue qu’il la dégoûte, elle ne peut pas oublier ce qu’il a fait. Cécile pense qu’ils doivent parler mais Chloé pense que c’est trop tôt avec ce qu’il a vécu.

Alex appelle Céline, il lui laisse un message et aimerait la revoir… Céline lui envoie un message, elle accepte.

Le chasseur vient voir William au sujet de la manif, il lui explique qu’il n’interviendra pas vis à vis de sa fille. Il ne veut pas être mêlé à leurs histoires.

Yann explique à Hugo que la FIV n’a pas marché. Et il avoue avoir pété un plomb quand ils ont appris la nouvelle, il a cassé un vase. Hugo lui conseille de se calmer, il lui met trop la pression. Yann pense que c’est plus important pour lui que pour elle mais Hugo pense qu’ils ne vivent juste pas les choses de la même façon. Ludo envoie un message à Johanna pour savoir pour le bébé…

Céline est avec Alex, elle lui explique qu’elle ne lui en veut pas. Alex jure qu’il était sincère avec elle et il croit même qu’il est tombé amoureux d’elle. Elle le sait mais il lui rappelle trop ce qu’ils ont vécu. Elle pense que c’est impossible, elle lui souhaite de rencontrer une fille bien et s’en va.

Johanna vient voir Ludo, elle se met à pleurer. Elle lui explique que c’est la tristesse. Ludo la prend dans les bras. Il lui dit qu’ils vont recommencer, Johanna n’est pas sure d’avoir envie de revivre ça. Elle a essayé d’en parler à Yann mais il ne comprend pas. Elle lui parle de son geste violent, elle a l’impression qu’il vit tout seul et qu’elle est transparente. Leur couple ne se résume plus qu’à ça et ça ne lui va pas.

Evan a préparé l’apéro, mais Chloé refuse son verre. Elle n’a pas envie et lui dit sèchement. Evan propose de parler. Il avoue que ce n’était pas la première fois qu’il allait sur l’appli et regrette de lui avoir fait du mal. Chloé pense qu’ils ne trouvent plus ce qu’ils cherchent dans leur couple. Evan lui demande si elle veut qu’ils se quittent, elle ne sait pas mais il y a un problème.

Johanna et Ludo enchainent les verres. Au moment de partir, Johanna ne tient plus debout. Et ils finissent par s’embrasser… Ils dérapent et couchent ensemble !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Ludo dans le viseur de la police, les résumés jusqu’au 18 octobre 2024

VIDÉO Un si grand soleil du 2 octobre, extrait : Johanna trompe Yann