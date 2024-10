Les Cinquante du 1er octobre 2024 : Maissane éliminée, qui sont les éliminés du jeu 5 ? (résumé + replay épisode 22)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 22 du mardi 1er octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 22 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve Maissane alors que le Lion lui a proposé un deal : être éliminée mais faire monter la cagnotte de 5.000 euros. Ou rester mais faire revenir la cagnotte à 0 !











Et surprise : Maissane choisit d’être éliminée ! Les joueurs découvrent que la cagnotte grimpe à 8.700 euros. Ils sont surpris. Maissane annonce le deal et son élimination, personne n’y croit. Elle assure que c’est vrai, ses alliés sont dégoûtés.

Maissane fait ses bagages et fait ses adieux. La voiture vient la chercher. Les autres lui font une haie d’honneur. Après son départ, les stratégies reprennent. Eddy décide de faire une alliance avec les deux Julie. Julie B. veut faire sauter Enzo et Colette, Eddy essaie de la duper car ce n’est pas son objectif.

Le Lion annonce le 5ème jeu, ils doivent se rendre dans l’arène. Jordan y va clairement avec pour objectif d’éliminer Enzo ! Il y a un pupitre par personne avec des palets multicolores. Ils doivent faire preuve de patience pour former une tour droite.



Le jeu démarre et tout le monde comprend vite que ça va être compliqué. Hillary réussit la première ! Elle est suivie de Joseph, Joy, Julie R., Sacha, et Kévin. Simon s’énerve énormément ! Et Enzo finit par réussir et espère que Jordan ne réussira pas.

Plus le temps passe, plus les joueurs perdent patience et certains se mettent carrément à pleurer !

Les Cinquante, le replay du 1er octobre

