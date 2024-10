N’oubliez pas les paroles du 1er octobre : découvrez les affiches des demi-finales du tour préliminaire des masters

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 1er octobre 2024, tour préliminaire des masters – Suite du tour préliminaire des masters ce mardi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles »





Rappelons que les 8 meilleurs maestros aux portes des masters s’affrontent pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, samedi, celui ou celle qui aura remporté ce tour préliminaire affrontera le 32ème maestro des masters : Tony. Les masters commenceront ensuite lundi prochain !







Publicité





N’oubliez pas les paroles du 1er octobre, Cécile et Mélanie se qualifient

Lors de la première émission ce mardi soir, Laetitia et Cécile s’affrontaient. Et c’est Cécile qui a remporté la victoire et s’est qualifiée pour la suite de ce tour préliminaire, avec 1.000 euros de gains. Sur la seconde émission, c’était Céline face à Mélanie. C’est Mélanie qui a remporté la victoire avec 1.000 euros de gains.

Place à la première demi-finale mercredi soir, qui verra s’opposer Justine et Nathalie. Elles auront un match aller et un match retour. De leur côté, Cécile et Mélanie s’affronteront jeudi soir.



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 1er octobre 2024, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.