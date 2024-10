Un Si Grand Soleil du 7 octobre : Yann confronte Ludo (résumé et vidéo épisode 1484 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 7 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1484 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 7 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Roméo est en forêt avec les jerricanes pour ses plantations. Pendant ce temps là, Charles se plaint à Boris d’être l’éternel célibataire. Boris lui demande s’il a retenté avec Rebecca, Charles dit qu’il n’ose pas. Charles demande à Boris s’il voit quelqu’un… Il dit « plus ou moins », il a couché une fois avec une femme et ensuite elle lui a mis un stop. Charles lui demande s’il parle de Muriel, il dit que pas du tout.

Muriel demande à Eliott pourquoi il la regarde comme ça… Il lui dit qu’elle est belle et qu’il a de la chance de l’avoir rencontrée.



Hugo enquête sur l’agression de Levars. Il analyse ses affaires. Pendant ce temps à la ferme, William vient parler à Elodie et Ludo. Il lui parle de l’agression de l’avocat de Lionel et espère qu’ils ne sont pas responsables. Il leur demande ce qui s’est passé, ils assurent qu’ils ne savent rien. Ludo reçoit un appel, il est convoqué au commissariat. Elodie décide de l’accompagner et reçoit elle aussi un appel de la police.

Hugo vient parler à Manu et Yann. Il explique qu’il a d’abord reçu un coup à l’abdomen avant de tomber sur un tronc d’arbre. Ça ressemble à une bagarre qui a mal tourné.

Boris et Muriel sont avec Elisabeth, elle file à un déjeuner. Boris lui propose un VTC. Elisabeth demande à Muriel si son compagnon était d’accord pour rejoindre l’équipe des chauffeurs d’OCI, elle lui dit qu’il a déjà assez de clients. Boris l’interroge sur sa vie de famille, Muriel dit que tout se passe bien. Boris écoute…

Ludo retrouve Yann au commissariat pour prendre sa déposition. Il lui dit qu’il n’a pas besoin d’avocat, c’est pour parler de l’agression de Serge Levars. Il l’interroge sur leur altercation pendant la partie de chasse. Ludo parle d’un échange un peu houleux mais ça s’est arrêté là. Il n’avait rien contre Levars et lui était reconnaissant de s’être interposé pour calmer le jeu.

Ludo croise Laura en repartant, il est gêné… Elle lui propose de venir à la maison ce soir, mais il décline. Il veut se reposer. Laura le trouve froid en ce moment. Ludo dit être juste fatigué.

Charles explique à Eliott qu’il a sondé Boris comme il lui avait demandé… Il a couché avec Muriel une seule fois. Eliott ne comprend pas comment Muriel a pu faire ça. Charles lui dit qu’elle a mis un stop à Boris, elle doit s’en vouloir. Charles lui dit que c’était compliqué pour elle… Eliott s’énerve et hurle. Charles lui conseille de lui en parler pour crever l’abcès. Eliott dit qu’il va régler ça à sa manière. Charles a peur qu’il s’en prenne à Boris.

Au commissariat, Laura s’énerve. Elise lui demande ce qu’elle a… Laura lui demande si son pote est toujours aussi compliqué. Elle avait l’impression que ça se passait trop bien et en fait non… Elise avoue que c’est son pote mais elle sait qu’il peut être compliqué avec les filles…

Boris propose de raccompagner Muriel, qui décline. Eliott l’appelle, il risque de rentrer tard. Elle lui souhaite bon courage. En fait il les observe et se met à suivre Boris…

Ludo et Elodie rentrent à la ferme. Ils trouvent toute cette histoire bizarre, Elodie interroge Ludo sur la manif, Rémy lui a dit qu’il s’était isolé. Ludo dit qu’il n’était pas bien, il avait besoin de réfléchir. Il a couché avec Johanna et n’arrive pas à se la sortir de la tête ! Elodie rigole quand Ludo lui dit que son mec, c’est le flic qui l’a interrogé ce matin.

Yann fait le point avec Manu. Il lui confie qu’il a trouvé Ludo bizarre, du genre « j’ai quelque chose à cacher ». Pendant ce temps là, Boris prend un verre avec Laurine. Victoire l’appelle, elle sera là après-demain. Laurine lui fait remarquer que Victoire Delormes est canon. Boris lui assure que son intérêt est strictement professionnel. Elle lui dit de lâcher l’affaire avec Muriel. Boris la vanne sur sa vie sentimentale… Ils s’en vont, Eliott les observe et sort un poignard américain ! Il s’apprête à sortir de la voiture quand il reçoit une photo de Toma. Il frappe son volant et pleure.

