Les Cinquante du 4 octobre 2024 : gros retournement, 4 joueurs éliminés de retour ! (résumé + replay épisode 25)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 25 du vendredi 4 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 25 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs aun réveil alors qu’Enzo se réveille dans le donjon avec Enzo. Ils se rappellent que tous les joueurs qui ont dormi là ont fini par être éliminés…











De son côté, Nikola a des doutes concernant Séphora… Il décide de crever l’abcès et de lui parler. Il n’a pas envie de se contenter d’une amitié et lui dit. Il lui explique que s’il n’y a rien de plus, il a besoin de prendre ses distances. Séphora ne comprend pas et s’emporte. Nikola décide de tout arrêter.

Du côté des autres joueurs, les stratégies et alliances sont dans toutes les bouches. Enzo craint pour sa place, tout comme Lou…

Le Lion annonce un nouveau deal, et cette fois il concerne Kévin ! La cagnotte augmente de 2.000 euros mais 4 joueurs éliminés ont le droit à une seconde chance. Ou il refuse et personne ne reviendra ! Kévin accepte de faire revenir les joueurs et le Lion l’informe qu’il n’est pas obligé de dire la vérité aux autres sur ce deal.



Dans le château, tout le monde est content pour la cagnotte mais s’inquiète du deal. Kévin explique que 4 personnes vont revenir en échange des 2.000 euros. Les autres ne sont pas ravis ! Mais il ment en disant que c’est lui qui a choisi.

Tout le monde se demande qui va revenir, Kévin dit ne pas avoir le droit de le révéler. Le van arrive et ramène : Jonathan, l’éliminé du 1er jour, Jean-Pascal, Kim, et… Cassandra !

Jonathan décide de se confronter Jordan, qui s’explique tant bien que mal. Enzo décide de rallier Jonathan à sa cause. Pendant ce temps là, Cassandra a besoin d’avoir une discussion avec Simon après s’être faite sortir par Carla. Cassandra explique être revenue pour la virer et elle veut qu’il soit avec elle ! Elle reproche qu’il ne l’ait pas vengée en son absence. Mais Simon avoue qu’elle n’est pas sa cible. Ça tourne mal et un clash éclate entre Cassandra et Carla.

Les Cinquante, le replay du 4 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 25 ce vendredi 4 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 7 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 26.