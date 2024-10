Un Si Grand Soleil spoilers : les retours de 2 personnages phares, et une histoire d’amour surprenante !

Publicité





Un si grand soleil spoiler retour – Surprise pour les fans de la série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que le personnage de Virgile a quitté Montpellier il y a un an, il s’apprête déjà à faire son grand retour !





Fred Bianconi, qui incarne Virgile Berville depuis le lancement de la série, a repris les tournages de la série.







Fred Bianconi a repris les tournages de « Un si grand soleil »

« On fait une pause avec cette famille. On avait la sensation d’être un peu arrivés au bout. Sur cette série, ça tourne pas mal, on introduit de nouveaux personnages, d’autres partent. Par exemple, je peux vous dire que Virgile va revenir. Fred Bianconi a repris les tournages ce mois-ci. Il y aura aussi d’autres départs, car certains comédiens ont envie de faire autre chose. C’est le cycle naturel d’une série comme la nôtre » a expliqué Olivier Szulzynger, producteur de « Un si grand soleil », auprès du site Sur nos écrans.

Rappelons qu’à l’automne 2023, Virgile était partie en cavale suite à son dérapage pour sauver Tom. Il était parti en mer et avait du laisser Alix juste avant leur mariage. Comment vont se dérouler les retrouvailles ? La police l’aura-t-elle déjà oublié ?



Catherine elle aussi bientôt de retour

Virgile ne sera pas le seul personnage à revenir dans les prochain mois. Catherine Laumière (Smadi Wolfman), sera elle aussi prochainement de retour dans « Un si grand soleil ».

« Catherine est partie en clinique de repos. Mais elle va revenir et elle sera toujours la même. Et il y aura bientôt un nouvel affrontement entre Catherine et Elisabeth. On va voir qu’Elisabeth sait se défendre. Elle a pris des coups mais elle reste un personnage redoutable. » a expliqué le producteur.

Cécile bientôt amoureuse de Florent

Et nouvelle surprise pour les fans puisque deux personnages phares vont vivre une histoire d’amour ! Florent, séparé de Claire depuis quelques mois, et Cécile, veuve depuis la mort de Christophe alias le Fleuriste, vont tomber amoureux.

« Dans les semaines à venir, Cécile va vivre une histoire avec Florent. Ça ne va pas être évident, car Cécile va avoir du mal à faire à nouveau confiance. Ça va prendre du temps. Mais il y avait une forme d’évidence à les rapprocher, car elle est juge, lui est avocat »

