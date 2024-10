Un Si Grand Soleil spoilers : Eve dérape, un couple se forme, les résumés jusqu’au 15 novembre 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 15 novembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend en novembre dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 11 au 15 novembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire Eve va déraper pour réparer les erreurs de son fils. Pour Eliott, Eve est de nouveau prête à tout et on peut déjà vous dire qu’elle va aller très loin. Dans le même temps, le couple entre Eliott et Muriel bat sérieusement de l’aile.

Un nouveau couple se forme à Montpellier : Cécile et… Florent ! A l’hôpital, Janet est dans la tourmente et elle doit faire appel à Johanna pour la défendre.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 11 au 15 novembre 2024

Lundi 11 novembre 2024 (épisode 1509) : Janet sollicite l’aide de Johanna pour la défendre sur une affaire, mais Claudine pourrait venir mettre son grain de sel. Alors qu’Eve pense avoir trouvé une solution au problème d’Eliott, elle va se retrouver au centre de la tourmente.

Mardi 12 novembre 2024 (épisode 1510) : Tandis qu’Eve avoue à Eliott ce qu’elle a fait pour lui, Florent fait également une révélation inattendue à Johanna. De son côté, Charlotte propose à Achille de participer à un événement très particulier.

Mercredi 13 novembre 2024 (épisode 1511) : Claudine est prête à aller très loin quand elle veut récupérer un client et Johanna pourrait bien en faire les frais. De leur côté, Eve et Eliott se pensent tirés d’affaire mais ne crient-ils pas victoire un peu trop vite ?

Jeudi 14 novembre 2024 (épisode 1512) : Si Cécile a débuté une nouvelle idylle, son fils Achille n’est pas en reste non plus. Quant à Eliott, son couple commence sérieusement à battre de l’aile.

Vendredi 15 novembre 2024 (épisode 1513) : Une urgence va pousser Manu à précipiter son retour à Montpellier. Suite aux révélations que lui fait Achille, Tom commence à s’inquiéter pour son ami. Est-ce que Charlotte a une bonne influence sur lui ?

