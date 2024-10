Un Si Grand Soleil spoiler : Eliott replonge, Muriel embrasse Boris (épisode du 10 octobre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1487 du 10 octobre 2024 – Tout juste sorti de prison, Eliott va replonger dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, aveuglé par sa jalousie, il va s’embarquer de nouveau dans un mauvais plan !





Déterminé à ouvrir une entreprise de chauffeurs privés avec Muriel pour l’éloigner de Boris, Eliott apprend que l’oncle de Charles refuse de lui prêter l’argent car il sort de prison…







Eliott appelle alors son ancien co-détenu et accepte son plan pour gagner de l’argent facilement ! Il appelle un certain Curtis, pour qui il sera chauffeur pour 1.000 euros chaque jour mais sans poser de question…

Pendant ce temps là chez L Cosmétiques, Muriel est jalouse de la relation entre Boris et Victoire… Boris le sent et embrasse Muriel, qui ne le repousse pas… Elle finit par lui demander de partir et en rentrant chez elle, elle annonce à Eliott qu’elle accepte de démissionner de L Cosmétiques pour s’associer à son projet !



Quant à Johanna, la prise de sang confirme sa grossesse mais elle craint que Ludo soit le père et se renseigne sur les tests de paternité prénataux…

