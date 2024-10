C dans l’air du 7 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 7 octobre 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 7 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Budget : face à Barnier, la fronde d’Attal et Darmanin

À l’approche de la présentation du projet de budget ce jeudi, le Premier ministre fait face à une levée de boucliers contre d’éventuelles hausses d’impôts. Gabriel Attal et Gérald Darmanin, notamment, défendent l’idée de tout miser sur des économies budgétaires. Dans une interview aux Échos, l’ancien ministre des Comptes publics propose des mesures comme la suppression des 35 heures, la vente des participations de l’État dans plusieurs entreprises, et des réformes dans la fonction publique et l’audiovisuel public. L’ancien Premier ministre, quant à lui, plaide pour relancer la réforme de l’assurance-chômage.



Publicité





Sur les 35 heures, Gabriel Attal a opté pour une approche plus nuancée, affirmant qu’il faut avant tout que les fonctionnaires respectent effectivement ce temps de travail. En revanche, François Hollande, ancien président de la République, a exprimé son opposition à ces propositions, affirmant qu’elles ne reflètent pas la volonté des Français et critiquant Darmanin pour son changement de position après sept ans au gouvernement.

Avec un déficit public qui devrait atteindre 6,1 % en 2023, le gouvernement vise à le ramener à 5 % d’ici 2025, avec l’objectif de descendre sous les 3 % d’ici 2029. La dette publique, qui s’élève actuellement à 3 228,4 milliards d’euros, continue de croître et pourrait atteindre 115 % du PIB l’année prochaine. Pour combler ce déficit, le gouvernement Barnier prévoit des réductions drastiques des dépenses publiques, à hauteur de 60 milliards d’euros, dont 40 milliards viendront de baisses des effectifs et des dépenses de l’État.

Concernant les retraites, la revalorisation des pensions est repoussée au 1er juillet, une mesure qui soulève des critiques et pourrait être ajustée. En outre, 6 milliards d’euros d’économies seront demandés aux collectivités locales, et la Cour des comptes recommande la suppression de 100 000 postes dans la fonction publique territoriale.

Dans ce contexte budgétaire tendu, des questions persistent : comment équilibrer le budget 2025 ? Quels secteurs seront les plus touchés par la réduction des effectifs ? Et, d’autre part, que s’est-il passé à Marseille ce week-end ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 7 octobre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.