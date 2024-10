Un Si Grand Soleil spoiler : la police arrête Curtis, Eliott risque gros (épisode du 31 octobre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1502 du 31 octobre 2024 – La police va arrêter Noam et Curtis dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Alors que Noam doit retrouver son fournisseur, Thierry et Alex le suivent toujours…











Et alors que Noam retrouve Curtis, Thierry et Alex les arrêtent ! Eliott, à bord de sa voiture, assiste à leur arrestation de loin et comprend qu’il risque gros. Curtis a laissé son sac dans sa voiture !

Eliott garde son sang froid et décide de jeter le sac de Curtis à l’eau. Mais le chien de la police est alerté et les dirige vers lui… Eliott fait mine de nettoyer sa voiture quand un policier lui demande ce qu’il fait là…

Pendant ce temps là, chez L Cosmétiques, Boris dit à Muriel qu’il pense qu’elle fera une grosse erreur si elle quitte son poste. Muriel lui explique qu’elle va monter une société avec Eliott et lui demande de ne rien dire à Elisabeth.



