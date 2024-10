C dans l’air du 28 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 28 octobre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 28 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Budget 2025 : la foire aux taxes !

La discussion sur le budget a été suspendue à l’Assemblée nationale après six jours de débats intenses et plusieurs échecs marquants pour l’exécutif. Les députés ont voté, contre l’avis du gouvernement, l’introduction d’un nouvel impôt pour les milliardaires, surnommé « taxe Zucman », du nom de l’économiste Gabriel Zucman qui propose une taxation mondiale de 2 % sur les fortunes dépassant un milliard d’euros. Cette mesure, si elle entre en vigueur, ciblerait tout milliardaire résidant en France ou possédant des actifs dans le pays.



En plus de cette taxe, les parlementaires ont voté pour rendre permanente une contribution exceptionnelle pour les entreprises de fret maritime, limité les avantages fiscaux de ce secteur, et réinstaurer progressivement la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ils ont aussi rejeté un projet d’augmentation du « malus » sur les véhicules essence et diesel, approuvé une surtaxe exceptionnelle de 10 % sur les dividendes des entreprises du CAC40, et étendu les prêts à taux zéro à l’ensemble du territoire, aussi bien pour le neuf que pour l’ancien, contrairement à la proposition initiale du gouvernement.

Ces votes sont le résultat d’alliances changeantes et de l’absence de nombreux députés de la majorité à l’Assemblée. Par exemple, la CVAE a été rétablie grâce au seul Nouveau Front populaire (NFP), tandis que l’annulation du malus sur les voitures a été décidée avec le soutien d’une coalition allant du Rassemblement National (RN) aux Républicains (LR) en passant par les socialistes et les communistes. Le MoDem, souvent en accord avec la gauche en commission des finances, a soutenu la gauche dans l’hémicycle pour pérenniser la surtaxe sur les hauts revenus, au nom de la « justice sociale », suscitant des tensions au sein de la majorité. François Bayrou, président du MoDem, a critiqué les absences de nombreux députés du parti Renaissance, notamment lors du vote de la « taxe Zucman » le 25 octobre.

Les groupes de gauche et d’extrême droite accusent le gouvernement d’obstruction pour ralentir les débats sur le projet de loi de finances. LR et la majorité présidentielle auraient déposé près de la moitié des amendements sur la partie « recettes » du budget, alimentant des craintes chez le NFP et le RN que le texte ne soit transmis au Sénat avant un vote à l’Assemblée, ce qui permettrait au gouvernement d’éviter un rejet et d’éventuellement invoquer l’article 49.3 pour faire passer le budget.

Pour l’instant, le ministre du Budget a annoncé la reprise des discussions budgétaires le 5 novembre. En attendant, les députés vont examiner le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, rejeté en commission, qui suscite des tensions sur des sujets tels que l’indexation différée des pensions de retraite, les taxes sur le sucre, et les remboursements de consultations.

Ces débats interviennent alors que les Français, d’après les sondages, placent la santé en tête de leurs préoccupations, juste devant le pouvoir d’achat. En effet, l’INSEE a révélé que les salaires nets moyens ont diminué de 0,8 % en euros constants en 2023, après une baisse de 1 % en 2022, en raison d’une hausse de salaires inférieure à l’inflation. Les revalorisations du SMIC ont soutenu les bas salaires, mais les cadres ont vu leurs revenus nets baisser de 2,8 % en 2023.

Reste à voir comment Michel Barnier compte obtenir l’adoption de ce budget 2025, et si la baisse du pouvoir d’achat des Français se poursuivra.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 28 octobre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.