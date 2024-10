Un Si Grand Soleil spoiler : Noura surprend Eliott, Yann se sacrifie (épisode du 28 octobre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1499 du 28 octobre 2024 – Yann a pardonné à Johanna dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». L’accident de voiture de sa compagne lui a fait réaliser qu’il ne pouvait pas vivre sans elle, malgré ce qu’elle lui a fait… Et alors qu’ils ont perdu le bébé, dans quelques jours, Yann et Johanna vont avoir une discussion sur leur avenir.











Publicité





Johanna décide d’être honnête, elle confie à Yann qu’elle n’est pas certaine d’avoir toujours envie d’un enfant !

Johanna ne se voit pas recommencer le protocole de FIV ni de revivre une fausse couche. Yann assure à Johanna qu’il accepte sa décision et que si elle ne veut pas d’enfant, il n’en aura pas. Johanna comprend que Yann se sacrifie et se confie à Sabine. De son côté, Yann explique à Hugo qu’il espère qu’elle changera d’avis plus tard…

De son côté, Eliott a failli mourir à cause de ses activités avec Curtis. Il est traumatisé et veut tout arrêter. Mais Curtis l’appelle pour insister et lui proposer une rallonge. Et quand il explique à Curtis qu’il n’a pas envie de prendre une balle, Noura le surprend et entend tout ! Elle s’en va, Eliott comprend qu’elle a entendu sa conversation…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un départ, une guerre, les résumés jusqu’au 8 novembre 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici