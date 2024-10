Publicité





La Grande Librairie du 23 octobre 2024 – Augustin Trapenard





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 23 octobre 2024 : invités et sommaire

Qu’est-ce que signifie résister ? Cette semaine, dans La Grande Librairie, six écrivains explorent les différentes formes de résistance, d’hier à aujourd’hui. Augustin Trapenard accueille Luz, Jérôme Garcin, Edgar Morin, Emmanuelle Hutin, Olivier Norek, et Justin Torres pour en discuter.

📕 LUZ

L’auteur et dessinateur Luz, qui a échappé à l’attentat terroriste contre le journal Charlie Hebdo il y a bientôt dix ans, raconte une histoire de survivance dans sa vingtième bande-dessinée « Deux filles nues » (Albin Michel). Celle d’un tableau qui a miraculeusement résisté au temps, au nazisme et à la guerre.



📗 EDGAR MORIN

Avant de devenir l’un des plus grands penseurs de son siècle, le sociologue et philosophe Edgar Morin a résisté pendant l’Occupation. Il reviendra sur son parcours visionnaire que dévoile « Cheminer vers l’essentiel », (Albin Michel) et évoquera, à l’âge de 103 ans, ses engagements passés et présents.

📙 JÉRÔME GARCIN

Le débat est aussi vieux que la littérature : faut-il distinguer l’œuvre de l’écrivain ? Le journaliste et écrivain Jérôme Garcin livre à une visite des belles-lettres sous l’Occupation dans « Des mots et des actes » (Gallimard), un court essai qui évoque aussi son parcours de lecteur passionné.

📘 EMMANUELLE HUTIN

On célébrera des exemples d’héroïsme aux côtés d’Emmanuelle Hutin, qui dans son second roman, « Les Francs-tireuses » (Anne Carrière), convoque la mémoire quelque peu effacée de l’une des plus grandes figures de l’avant-garde artistique de son temps: Claude Cahun.

📕 OLIVIER NOREK

On le savait spécialiste du polar… Olivier Norek, s’essaye – avec brio – au roman historique dans « Les Guerriers de P’Hiver » (Michel Lafon). Le récit glaçant d’une guerre qui vit un tout petit pays, la Finlande, résister à l’assaut de la puissante Union soviétique, en 1939. La témérité d’un peuple, qui n’est pas sans résonance avec l’actualité…

📗 JUSTIN TORRES

Douze ans après sa fulgurante entrée en littérature avec le fiévreux « Vie animale » (Éditions de l’Olivier), Justin Torres fait l’évènement avec

« Blackouts » (Éditions de l’Olivier), lauréat du National Book Award 2024. Un livre qui se lit comme une encyclopédie intime de l’histoire des marges où il est aussi question de mémoire oubliée, de résistance et de liberté.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 23 octobre 2024 à 21h sur France 5.