Un Si Grand Soleil Spoilers : drame, aveux, dérapages, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 21 au 25 octobre 2024)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 21 au 25 octobre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Johanna et Yann se retrouvent mais Janet leur annonce un drame : Johanna a perdu le bébé dans l’accident, elle n’est plus enceinte ! Johanna rentre à la maison mais ça reste tendu avec Yann… Pendant ce temps là, Ludo est lui aussi touché, il s’imaginait déjà papa. Et cerise sur le gâteau, il apprend que c’est Laura qui l’a piégé en mettant le sang de Levars sur sa veste !

Au commissariat, suite aux soupçons de Manu, c’est Hugo qui démasque Laura. Elle avoue tout ! Reste à trouver qui a agressé Levars… Et une autre enquête débute, sur du trafic de cocaïne. Et la police pourrait bien remonter jusqu’à Curtis, et son chauffeur… Eliott !!



Quant à Boris, il quitte Victoire et déclenche sa colère, ainsi que celle d’Elisabeth !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 21 au 25 octobre 2024

Lundi 21 octobre 2024 (épisode 1494) : Alors que Johanna est opérée d’urgence après son accident, Yann attend avec angoisse le verdict des médecins. Parallèlement, l’équipe de Becker enquête sur un nouveau gros dealer de Montpellier.

Mardi 22 octobre 2024 (épisode 1495 : Tandis que Tom pense que Louis se sert de Maéva, Ludo s’effondre en apprenant ce qui est arrivé à Johanna.

Mercredi 23 octobre 2024 (épisode 1496) : Hugo doute : Ludo aurait-il été piégé dans l’affaire Levars ? Quant à Boris, il s’inquiète des conséquences de sa relation avec Victoire.

Jeudi 24 octobre 2024 (épisode 1497) : Alors que l’enquête sur l’agression de Levars piétine, Elise émet une nouvelle hypothèse. Quant à Louis, sa stratégie de vente impressionne tout le monde, surtout son père.

Vendredi 25 octobre 2024 (épisode 1498) : Confronté à la colère d’Elisabeth, Boris trouve un soutien auprès de Muriel. Quant à Eliott, un incident lui fait réaliser que son nouveau travail pourrait lui coûter la vie.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 21 au 25 octobre 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.