Un Si Grand Soleil spoiler : Laura passe aux aveux, Yann pardonne Johanna (épisode du 23 octobre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1496 du 23 octobre 2024 – Laura va finalement passer aux aveux la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Manu doute de la culpabilité de Ludo, Hugo a de sérieux doutes concernant sa stagiaire, Laura, et ses explications sur l’échantillon du sang de Levars qui a disparu…





Hugo décide alors de confronter Laura, qui avoue avoir piégé Ludo afin de le faire payer pour l’humiliation qu’il lui a fait subir !







Publicité





Laura explique tout à Elise et Manu. Elise appelle Ludo pour lui annoncer qu’il est innocenté pour l’agression de Levars puisque Laura a avoué avoir mis le sang de Levars sur sa veste pour se venger. Elise conseille à Ludo de se remettre en question sur son attitude avec les femmes…

De son côté, Hugo est déçu d’avoir fait confiance à Laura et lui explique qu’elle a tout fichu en l’air : elle ne sera jamais médecin légiste.



Publicité





Quant à Johanna et Yann, ils se retrouvent. Johanna est sortie de l’hôpital et Yann décide de lui pardonner. Ils ne parlent pas du bébé perdu mais Yann assure à Johanna qu’ils vont oublier le passé ! Il l’aime et l’a réalisé quand il l’a failli la perdre.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la chute d’Eliott, Levars se réveille, les résumés jusqu’au 1er novembre 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook icic