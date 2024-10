Publicité





Reportages découverte du 19 octobre 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Reportages découverte du 19 octobre 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : Du hip-hop aux cascades, des écoles pas comme les autres (inédit)

Ce sont des écoles uniques où l’on enseigne des disciplines telles que le cirque, les cascades ou le hip-hop. Avec l’essor des plateformes de streaming et des séries télévisées qui requièrent acteurs et cascadeurs, l’intégration du hip-hop aux Jeux Olympiques, ainsi que la popularité croissante des arts du cirque, la demande a explosé. Les écoles françaises des arts du spectacle voient leurs listes d’attente s’allonger. Pendant un an, une équipe de « Reportages découverte » a plongé dans l’univers de trois écoles… vraiment pas comme les autres.

A 14h50 dans « Grands Reportages » : « Immobilier : gare aux arnaques » (rediffusion)



L’immobilier, une véritable passion en France… mais également un marché semé d’embûches ! Faux avis, défauts cachés, locataires peu scrupuleux… Chaque année, des dizaines de milliers de familles se retrouvent victimes d’arnaques immobilières. Entre longues procédures judiciaires et travaux coûteux, ces familles se lancent alors dans un véritable parcours du combattant. Pendant plusieurs mois, une équipe de « Reportages découverte » a suivi la lutte de quatre familles pour obtenir justice et retrouver une vie normale. Cette enquête offre également des conseils précieux pour éviter certains pièges.