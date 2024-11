13h15 le samedi du 2 novembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 2 novembre 2024 : le sommaire aujourd'hui





« 13h15 le samedi » du 2 novembre 2024 : le sommaire

À quelques jours des résultats de la présidentielle américaine, l’émission « 13h15 le samedi » s’est penchée sur l’état actuel du célèbre rêve américain. Les équipes ont suivi le parcours de trois Français expatriés aux États-Unis, résolus à vivre cette ambition.

Le rêve américain représente depuis toujours l’un des idéaux majeurs des États-Unis, promettant prospérité et ascension sociale à ceux qui travaillent dur et persévèrent. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Pour y répondre, les équipes de « 13h15 le samedi » sont allées à la rencontre de trois expatriés français qui ont décidé de tenter leur chance.



Cécilia, 35 ans, Parisienne installée à New York depuis dix-sept ans, a créé le compte « HelloFrench » et partage avec ses 2 millions de followers l’esprit et la langue française aux États-Unis.

Bruno, 60 ans, passionné de culture western, a réalisé son rêve d’enfance en 2012 en achetant un ranch en Arizona, près de Tombstone. Il accueille aujourd’hui des touristes francophones, leur offrant des visites à cheval dans cette région historique.

Estel est arrivée en Californie sans argent. Vingt ans plus tard, elle est devenue l’une des agents immobiliers les plus en vue de Los Angeles, travaillant dans les quartiers les plus prestigieux de la ville.

Ces expatriés témoignent de leur quotidien, leurs réussites et leurs désillusions dans un contexte où l’élection pourrait bouleverser le pays.