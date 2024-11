Publicité





20h30 le samedi du 30 novembre 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse et ce numéro intitulé « Le cinéma avec un petit truc en plus ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 30 novembre 2024 : « Le cinéma avec un petit truc en plus »

Avec plus de 10 millions d’entrées, « Un p’tit truc en plus », réalisé par Artus, s’impose comme le film de l’année. Véritable triomphe au box-office, il met en lumière une dizaine d’acteurs atypiques qui ont su toucher le cœur des Français. Aujourd’hui, les rues sont bondées de fans souhaitant prendre une photo avec Arnaud Toupense, inoubliable dans son rôle du fan de Dalida. Pourtant, il a fallu du temps et de la persévérance pour rapprocher le handicap et le cinéma.

Les pionniers qui ont ouvert la voie

Comment tout a-t-il commencé ? Peut-être avec le cri poignant de Lino Ventura en 1965. Père d’une fille en situation de handicap mental, il avait lancé un appel à la télévision pour sensibiliser l’opinion publique à la cause des enfants « différents ».



Quelques œuvres marquantes ont également tracé le chemin : « Rain Man » de Barry Levinson, qui aborde le sujet de l’autisme avec les performances inoubliables de Dustin Hoffman et Tom Cruise ; ou encore « Le Huitième Jour » de Jaco Van Dormael, où Pascal Duquenne, acteur porteur de trisomie 21, décroche en 1996 le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes, aux côtés de Daniel Auteuil.

