Demain Nous Appartient spoilers : une découverte choc, Zack entre la vie et la mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 2 au 6 décembre 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 2 au 6 décembre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur l’enlèvement de Sébastien et Michel Prado.







Publicité





En effet, Prado est retrouvé mort et ça confirme à la police que ce n’est pas lui qui s’en était pris à Sébastien Perraud. Le procureur est toujours dans un état grave à l’hôpital alors que Raphaëlle doute de Zack et décide d’enquêter sur son passé… Elle trouve un lien entre lui et un trafiquant de drogue qu’elle a fait condamner. Mais Zack est agressé et se retrouve entre la vie et la mort. Camille soupçonne Simon tandis que Karim doute de Raphaëlle…

Pendant ce temps là à l’hôpital, Benny rencontre Rachel… Quant à Victoire, son premier amour refait surface.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 2 au 6 décembre 2024

Lundi 2 décembre 2024 (épisode 1826) : La liberté n’est que de courte durée pour la famille Perraud. Benny fait une rencontre à couper le souffle. Mélody trouve un nouveau moyen pour se rapprocher de son fils.

Mardi 3 décembre 2024 (épisode 1827) : La police trouve un nouveau corps tandis que Camille est en danger. Victoire entre par effraction chez un voisin. Le karma rattrape Victor.

Mercredi 4 décembre 2024 (épisode 1828) : Raphaëlle enquête sur le passé de Zack. Damien et Jack tendent un piège à Rayane. Chloé fait preuve de malice pour récupérer sa montre.

Jeudi 5 décembre 2024 (épisode 1829) : Zack est entre la vie et la mort. Nordine est contraint de mentir pour Manon. Rayane trouve du réconfort auprès d’Alex.

Vendredi 6 décembre 2024 (épisode 1830) : Camille soupçonne Simon tandis que Karim a des doutes sur Raphaëlle. Victoire décide de faire confiance au destin. Manon avoue ses véritables intentions à Aurore.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle fait une découverte capitale sur Zack ! (vidéo épisode du 4 décembre)

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 2 au 6 décembre 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…