Publicité





66 minutes du 10 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 10 novembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Mon ex est parti, les dettes restent (STP)

Apprendre, après cinq, quinze ou trente ans de mariage, que votre conjoint n’a jamais payé ses impôts et que vous êtes tenue de contribuer au remboursement : c’est ce qu’on appelle la solidarité fiscale. Dans 96 % des cas, les victimes sont des femmes. Bien souvent, c’est après le divorce qu’elles découvrent cette réalité, se retrouvant confrontées à des dettes colossales, parfois de plusieurs millions d’euros, laissées par leurs ex-maris. Et trop souvent, elles n’ont aucun recours. Voici des témoignages de femmes à qui leurs ex ont laissé de lourds fardeaux financiers…



Publicité





🔵 Le smash burger écrase tout

Le smash burger s’impose comme la nouvelle sensation de la street food : un sandwich composé d’un steak finement écrasé, offrant une texture à la fois croustillante et juteuse. D’après les connaisseurs, cette déclinaison dépasse le burger traditionnel, au point de séduire même les restaurants étoilés. Découvrez comment cette gourmandise « made in USA » connaît un succès fulgurant en France.

🔵 Narcos français : l’enquête

Depuis le début de l’année 2024, 42 morts, et de nouvelles victimes chaque semaine : le bilan des décès liés au trafic de drogue continue de grimper. Face à ce fléau, le gouvernement renforce sa lutte en annonçant la création d’un parquet spécialisé et le déploiement d’une brigade de « cyber patrouilleurs ». Ces mesures ont été dévoilées ce vendredi à Marseille par les ministres de l’Intérieur et de la Justice.

Dans un reportage exceptionnel, « 66 Minutes » explore comment le trafic de stupéfiants, et la violence extrême qui l’accompagne, ont envahi aussi bien les grandes que les petites villes françaises. Ces derniers jours, les règlements de comptes se sont multipliés à Marseille, Valence, Rennes, Poitiers, et ailleurs.

Plongez au cœur de cet univers sombre, où vous découvrirez des dealers, petits ou gros, ainsi que de jeunes recrues, souvent mineures, destinées à devenir tueurs à gages. Vous verrez les points de deal, les lieux clandestins où la drogue est préparée, mais aussi le combat de mères brisées par le narcotrafic. Enquête immersive au plus près des « Narcos » français.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Mexico, au cœur de la joyeuse fête des morts

Mexico, la capitale mexicaine, exerce un véritable pouvoir d’attraction, en particulier sur les Français ! Avec ses vingt millions d’habitants, elle figure parmi les cinq plus grandes agglomérations du monde. Cette mégalopole vibrante devient le théâtre d’une célébration unique début novembre : la Fête des morts, un événement aussi festif qu’incontournable, qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Parmi eux, de nombreux Français, qu’ils soient simples touristes ou expatriés. Nous avons accompagné certains d’entre eux pour découvrir la magie des traditions culturelles et l’effervescence des festivités. Plongez au cœur de la fascinante Fête des morts à Mexico.

Extrait vidéo

Après 26 ans de vie commune, Marie-Cécile et son ex-mari divorcent. Elle découvre alors qu'il doit de l'argent aux impôts, et qu'elle doit l'aider à le rembourser… « Mon ex est parti, les dettes restent »

📺 #66minutes, dimanche à partir de 17:20 sur @M6 pic.twitter.com/Hr4NnJyg4n — 66Minutes (@66Minutes) November 9, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.