Star Academy du 10 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 10 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de samedi des académiciens au château.











Les élèves débutent la journée avec un brunch. Ils veulent entourer Charles, triste après le départ de Noah. Et ils se demandent qui va venir pour la masterclass !

Maïa fait croire à Ebony que c’est Tayc qui arrive au château, elle y croit et elle est surexcitée. Mais c’est finalement Jarry qui débarque au château ! Ils vont tous dans la salle de danse.

Il leur fait travailler la comédie et les émotions. Jarry rentre ensuite au château avec eux et il a emmené ce qu’il faut pour préparer des crêpes avec eux ! Les élèves lui font visiter. Jarry se régale à défaire leurs lits !



Place ensuite aux crêpes. Jarry fait sauter une crêpe et une partie atterrit au plafond ! Et ils terminent avec un selfie dans plusieurs salles du château.

Quand Jarry s’en va, ils découvrent que Jarry a retourné les deux chambres. Et les filles décident de faire une cabane !

Les élèves découvrent ensuite des boules de pétanque dans le parc et improvisent une partie. Et un message attend les élèves dans la boite aux lettres : une soirée cinéma pour voir « L’amour ouf » ! Film et popcorn les attendent dans le salon.

Charles appelle son papa, qui l’encourage à tout donner après le départ de Noah. Et tout le monde va dormir.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 10 novembre

Rendez-vous à 21h10 pour le prime et demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.