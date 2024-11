Astrid et Raphaëlle du 8 novembre : la saison 5 inédite ce soir sur France 2

Publicité





Astrid et Raphaëlle du 8 novembre 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 débute la diffusion de la saison 5 inédite de la série « Astrid et Raphaëlle. Au programme aujourd’hui, un épisode inédit suivi de rediffusions.





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Présentation de la saison 5

Astrid et Raphaëlle reviennent pour une nouvelle série d’enquêtes palpitantes, les entraînant aux côtés des services secrets, sur les traces d’un tueur à gages, dans le monde des Mormons, des courses hippiques, au contact du dernier descendant d’une tribu aztèque, dans un temple bouddhiste, sur un plateau de tournage, et face à un criminel métamorphosé par la pleine lune…

Mais la vie personnelle des héroïnes est tout aussi mouvementée : Astrid devra surmonter une épreuve cruciale pour retenir Tetsuo avant qu’il ne reparte au Japon, tandis que Raphaëlle jonglera avec sa nouvelle relation avec Nico et sa grossesse. Par-dessus tout, elles devront affronter le retour de Lamarck, l’ennemi juré d’Astrid, pour un défi ultime…



Astrid et Raphaëlle du 8 novembre : vos épisodes inédits de ce soir

Épisode 1 – On ne meurt qu’une seule fois

Une femme sans histoire est retrouvée morte sur le banc d’un parc, victime d’un dard empoisonné au venin d’un serpent exotique. Astrid et Raphaëlle se mettent sur la piste d’un dangereux tueur à gages de la mafia qui n’avait plus fait parler de lui depuis des années…

Épisode 2 – Mais c’est pour si longtemps

Astrid et Raphaëlle se retrouvent malgré elles plongées au cœur d’une affaire diplomatique de haute envergure, impliquant les services secrets français et américains…

Avec : Sara Mortensen (Astrid), Lola Dewaere (Raphaëlle), Benoît Michel (Nicolas), Sophia Yamna (Norah) Jean-Louis Garçon (commissaire Carl Bachert), Husky Kihal (Henry Fournier), Jean-Benoît Souilh (William Thomas), Kengo Saïto (Tetsuo)

Et notamment en guests : Lorie Pester, Aurélien Wiik, Julie Arnold, Charles Clément, Charlotte Gaccio, Delphine Depardieu, Alex Goude et Stéphane Guillon

« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV