Star Academy du 8 novembre : le 5ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Star Academy du 8 novembre 2024, le prime 4 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour le quatrième prime en direct de la Star Academy 2024. Une soirée à l’issue de laquelle un quatrième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 8 novembre 2024, le programme du prime 5

Ce soir, c’est le cinquième prime évènement de la Star Academy. Ce soir, les académiciens auront le privilège de chanter aux côtés de leur marraine Clara Luciani, Vitaa, Philippe Katrine, Thomas Dutronc, et Lucky love.

Et rappelons Maureen, Noah et Ulysse sont nominés. Ils chanteront un titre pour défendre leur place. Le public vote depuis mardi soir et sauvera l’un des nominés tandis que les académiciens auront la lourde tâche de départager les deux autres.



Après Maylis et Paul, qui sera le prochain à quitter l’aventure ?

La liste des chansons du prime

En duos avec les artistes :

– Philippe Katerine chantera « Louxor j’adore » avec Marine et Ebony

– Thomas Dutronc chantera « Les cactus » avec Maïa ou Charles

– Lucky Love chantera « Masculinity » avec Marguerite

– Vitaa chantera « A fleur de toi » avec Emma

– Clara Luciani chantera avec Franck le titre « Tout pour moi »

– Clara Luciani fera un medley avec Ebony sur « Grenade », Marguerite sur « Ma soeur », et Masséo sur « Respire encore »

Collégiales

– l’hymne « Recommence moi »

– Medley Beyoncé – toutes les filles

Défi des professeurs : Charles sur « Comme d’habitude » de Claude François

Julie chantera « Le chanteur » de Daniel Balavoine

Chaque binôme nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Noah chantera « Lose Control » de Teddy Swims

– Ulysse chantera « Et dans 150 ans » de Raphaël

– Maureen chantera « Beautiful » de Christina Aguilera

VIDÉO Star Academy du 8 novembre, la bande-annonce

vidéo à venir

Sondage Star Academy nominations semaine 4