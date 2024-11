Audiences access 4 novembre 2024 : record pour TPMP, carton pour « N’oubliez pas les paroles »

Publicité





Audiences access 4 novembre 2024 – Comme chaque matin, Stars Actu fait le point sur les audiences access de la veille. Et lundi soir, « N’oubliez pas les paroles » a signé soin record de la saison avec le retour de Cindy, la maestro qui était déjà là avant les masters.





Hier soir, vous étiez 3,23 millions de fans devant la seconde émission de « N’oubliez pas les paroles » pour 18,1% de pda. C’est loin devant la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », en hausse hier soir avec 2,41 millions de téléspectateurs pour 13,4% de pda.







L’audience des talks du 4 novembre 2024

Du côté des talks, Cyril Hanouna reste leader avec « Touche pas à mon poste ». Le talk de C8 est en hausse avec 2,50 millions de fans pour 11,8% de pda en dernière partie (1,53 million / 7,1% en 2ème partie). Il s’agit du record d’audience de la saison en nombre de téléspectateurs et d’un record historique en part d’audience !

Yann Barthès reste derrière. La dernière partie de « Quotidien » a captivé 1,93 million de téléspectateurs pour 9% de pda (1,38 million / 6,4% de pda en 2ème partie).



Sur France 5, « C à vous » a été suivi par 1,45 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda en première partie, et 1,25 million de téléspectateurs (pda 5,7%) sur « C à vous, la suite ».

L’audience des séries quotidiennes du 31 octobre 2024

– « Ici tout commence » sur TF1 : 2,37 millions de fans pour 16,1% de pda

– « Demain nous appartient » sur TF1 : 2,41 millions de fans pour 13,4% de pda

– « Plus belle la vie, encore plus belle » sur TFX : 445.000 téléspectateurs pour 2,1% de pda

– « Un si grand soleil » sur France 3 : 2,47 millions de fans pour 11,4% de pda

– « Scènes de ménages » sur M6 : 2,81 millions de téléspectateurs pour 13% de pda.

Les télé-réalités

– « Star Academy » sur TF1 : 1,57 million de téléspectateurs pour 15,3% de pda

– « Les Cinquante » sur W9 : 324.000 téléspectateurs pour 1,5% de pda

Source chiffres audiences : Médiamétrie