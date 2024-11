C dans l’air du 19 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 19 novembre 2024, invités et sommaire





C dans l’air du 19 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Procès Pelicot : une famille déchirée à la barre

Le procès des viols de Mazan touche à sa dernière phase cette semaine, après deux mois et demi d’audiences au tribunal d’Avignon. Ce matin, Gisèle Pelicot a une nouvelle fois pris la parole face à son ex-mari Dominique, accusé de l’avoir droguée, violée et livrée à des dizaines d’hommes entre 2010 et 2020. À la barre, cette septuagénaire a appelé à un changement profond dans la perception sociétale du viol. Son témoignage, devenu célèbre dans le monde entier, a fait d’elle une figure emblématique des luttes féministes. Depuis le début du procès, des foules se pressent au tribunal pour la soutenir, l’applaudir ou lui offrir des fleurs à la sortie des audiences. Parallèlement, plusieurs manifestations ont eu lieu pour dénoncer la « culture du viol » en France, dont une mobilisation nationale prévue le 23 novembre. Les plaidoiries des parties civiles commenceront mercredi à Avignon, suivies du réquisitoire et des arguments de la défense, avant un verdict attendu le 20 décembre.



Au-delà de l’histoire de Gisèle Pelicot, ce procès met en lumière les souffrances de toute une famille. Lundi, les trois enfants du couple ont exprimé leur détresse devant la cour. David, l’aîné, a déclaré : « Ce procès n’est pas seulement celui de Gisèle Pelicot, c’est celui d’une famille détruite. » Florian, le benjamin, a lancé avec colère : « Tu es le diable en personne. Notre famille a explosé. Comment on s’en sort ? Où est le mode d’emploi ? » Caroline Darian, leur sœur, s’est dite « la grande oubliée » du procès. Des photos intimes d’elle ayant été retrouvées sur l’ordinateur de son père, elle ignore toujours si elle a été victime de ses actes. « La seule différence entre Gisèle et moi, c’est qu’il y a des preuves pour elle », a-t-elle expliqué aux juges. Profondément marquée, Caroline a fondé l’association *M’endors pas*, qui lutte contre la soumission chimique, un phénomène au cœur de ce procès, et qui fait chaque année l’objet de milliers de plaintes en France.

Par ailleurs, cette affaire soulève des préoccupations plus larges, notamment l’inquiétante progression de la prostitution des mineurs dans le pays. Près de 20 000 enfants seraient concernés, selon les experts, parmi ceux pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance ou échappant aux services sociaux. Des adolescents en rupture familiale, souvent en fugue, tombent entre les mains de réseaux de prostitution. Un rapport de 2023 de la Fondation Droit d’enfance révèle qu’un tiers des fugues avérées est lié à la prostitution, un phénomène encore amplifié dans les foyers pour mineurs. Dans les grandes villes comme Marseille, ces lieux deviennent parfois des cibles pour des proxénètes, notamment des « lover boys » qui exploitent la précarité des jeunes pour les entraîner dans leurs réseaux.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 19 novembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.