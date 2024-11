C dans l’air du 1er novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 1er novembre 2024





C dans l’air du 1er novembre 2024 : le sommaire

⬛ L’Allemagne en panne, et nous ?

L’Europe perd du terrain sur la scène internationale, tant en termes de croissance que d’investissements, de commerce extérieur et de compétitivité de la main-d’œuvre, se faisant devancer par les États-Unis et la Chine. La situation devient préoccupante, en témoigne l’Allemagne, longtemps moteur de l’économie européenne, qui frôle désormais la récession, avec un PIB en hausse de seulement 0,2 % le dernier trimestre.



Un signe de cet essoufflement allemand est le ralentissement de l’industrie automobile, qui représente 20 % de son PIB. Volkswagen, alourdi par des coûts élevés et une chute des ventes en Chine, prévoit de fermer trois usines et prépare un vaste plan d’économies impliquant suppressions d’emplois et réductions de salaires. À cette crise économique s’ajoute une instabilité politique grandissante, la coalition au pouvoir étant confrontée à des divisions internes.

En France, la situation économique n’est guère plus optimiste. L’examen du budget suscite des tensions à l’Assemblée nationale, où de nombreux amendements sont déposés, et l’absentéisme de députés censés soutenir le gouvernement est notable. Michel Barnier, de son côté, cherche à stabiliser les chiffres du chômage en proposant d’investir dans des stages obligatoires pour les bénéficiaires du RSA, une expérience jusqu’ici concluante dans certains départements comme l’Eure.

Par ailleurs, le Premier ministre envisage des mesures visant les fonctionnaires, en s’attaquant notamment aux arrêts maladie plus fréquents dans le secteur public que dans le privé. Cette proposition rencontre toutefois l’opposition de Lucie Castets, ancienne candidate du NFP, qui dénonce des services publics déjà en difficulté.

Face à ces défis, comment l’Europe pourrait-elle relancer sa dynamique économique ? Quel bilan tirer des stages obligatoires pour les bénéficiaires du RSA ? Le poids de l’effort budgétaire doit-il reposer sur les fonctionnaires ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 1er novembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.