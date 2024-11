Capital du 3 novembre 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 3 novembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Qui n’a pas chez soi au moins un meuble IKEA ? Le géant suédois a transformé nos habitudes d’achat et s’est imposé dans nos intérieurs. Les incontournables étagères Billy, cubes Kallax, ou les fameux range-chaussures se vendent à plus d’un million d’exemplaires chaque année ! En France, ses trente-six magasins atteignent des chiffres impressionnants, avec quatre milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, surpassant largement la concurrence. Quelles sont les stratégies derrière cette omniprésence ? Nous avons mené l’enquête sur ses méthodes commerciales redoutables, en commençant par ses magasins. Un parcours client minutieusement pensé, des sacs cabas faits pour être remplis, et le célèbre restaurant à petits prix : tout est conçu pour attirer et retenir les clients.

En Suède, nous avons eu accès au cœur de la machine IKEA, là où les designers anticipent nos besoins et nos désirs. Quelles nouveautés arrivent bientôt ? Et comment sont conçus les produits qui séduisent le monde entier à bas prix ? Le défi actuel : simplifier le montage des meubles. Moins de vis, nouvelles notices, une promesse de montage plus rapide et sans accroc est-elle tenue ? En Alsace, l’un des sous-traitants d’IKEA nous a ouvert les portes de son usine, où plus de 9 000 armoires Pax sortent des lignes chaque jour. Une production ultra-optimisée, où chaque centime est scruté.



Mais alors qu’IKEA a bâti son succès sur des prix bas, cet argument est mis à l’épreuve par des hausses tarifaires sans précédent ces quatre dernières années, offrant une opportunité à ses concurrents français. BUT et Leroy Merlin montent au créneau, chacun avec sa propre stratégie : BUT se spécialise dans la literie, avec des vendeurs prêts à convaincre en magasin, tandis que Leroy Merlin se concentre sur le rangement avec des dressings à prix attractifs. Pour contrer, IKEA a annoncé une baisse massive de ses prix, investissant 200 millions d’euros. Mais sur quels produits, et cette promesse sera-t-elle réellement tenue ?

