« Coup de foudre au marché de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 12 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Coup de foudre au marché de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 12 novembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Coup de foudre au marché de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre au marché de Noël » : l’histoire, le casting

Léa, correctrice dans un grand quotidien, tombe par hasard sur le journal intime d’un homme qui pourrait être l’auteur anonyme d’un mystérieux tableau fascinant toute la ville. Sa rédactrice en chef décide de l’envoyer enquêter en France, accompagnée de Mark, un journaliste chevronné et désabusé qui aurait préféré éviter cette mission. Pourtant, au fil de leur collaboration, Mark se laisse peu à peu emporter par l’enthousiasme de Léa. Ensemble, ils se lancent dans un véritable jeu de piste au cœur d’un marché de Noël enchanteur, où la magie des lieux les entraînera bien au-delà de ce qu’ils imaginaient.

Avec : Brant Daugherty (Mark), Jaicy Elliot (Léa)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « #JoyeuxNoël ».

« #JoyeuxNoël » : l’histoire et le casting

Jen gère une boutique de décoration avec sa sœur Ali, qui la convainc de participer à un concours organisé par deux influenceurs populaires, Charlie et Zoé. D’abord réticente à l’idée de dévoiler sa vie privée sur les réseaux sociaux, Jen finit par céder. Sous le pseudonyme de « Jen T », elle demande à Max, son meilleur ami secrètement amoureux d’elle, de jouer le rôle de son mari, et fait passer le bébé de sa sœur pour leur fils. Contre toute attente, sa première vidéo devient virale, propulsant « Jen T » sous les feux des projecteurs. Jen se retrouve alors contrainte de continuer à mentir pour maintenir l’illusion. La situation prend une tournure encore plus compliquée lorsque sa mère, avec qui elle entretient des relations tendues, débarque à l’improviste avec son nouveau mari pour passer Noël en famille…

Avec : Clare Bowen (Jen Taylor), Brant Daugherty (Max), Anna Van Hooft (Ali), Karen Kruper (Liz)