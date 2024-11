Demain Nous Appartient du 1er novembre : Victoire en danger, Sarah agressée (résumé + vidéo épisode 1805 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 1er novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1805 de DNA – Victoire est en grand danger ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Elle est certainement la prochaine cible de l’agresseur et est placée sous surveillance policière ! Mais à la nuit tombée, c’est Sarah qui se fait agresser…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 1er novembre 2024 – résumé de l’épisode 1805

Victoire Lazzari est en grand danger ! La police est convaincue qu’elle pourrait être la prochaine cible de l’agresseur sexuel qui sévit à Sète. Pour sa protection, une surveillance discrète est mise en place à l’hôpital Saint-Clair, où la sécurité de Victoire et de deux autres médecins devient la priorité des enquêteurs. Le capitaine Feray et son équipe espèrent ainsi intercepter le coupable. Victoire réalise vite qu’elle pourrait être utilisée comme appât. Terrifiée, elle hésite face au plan de la police, mais le capitaine Feray la rassure et propose même une garde visible. Consciente de la gravité de la menace, elle accepte de collaborer. Samuel et Aaron assurent qu’ils seront ses deux « gardes du corps », prêts à tout pour la protéger.

Pendant ce temps là, Sara est convaincue que le violeur fréquente régulièrement le Spoon. Et à la nuit tombée, l’agresseur l’attend devant sa porte…



De son côté, François s’inquiète pour Adam, qui n’est toujours pas rentré depuis la veille. Pendant ce temps, au mas ostréicole, Tristan et Bruno se lancent un défi.

VIDÉO Demain nous appartient du 1er novembre – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.