Star Academy estimations : Marine et Ulysse en baisse, Thomas et Maïa continuent de remonter (SONDAGE)

Star Academy 2024 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 204 à la veille du quatrième prime à l’issue duquel un troisième élève sera éliminé et ne retournera pas au château de Dammarie-les-Lys. Cette semaine, c’est le destins liés : Marine et Ulysse sont nominés face à Thomas et Maïa.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Marine et Ulysse sont toujours largement en tête mais en baisse avec 72% des votes.







Thomas et Maïa poursuivent leur remontée et comptent actuellement 28% des votes de notre sondage. Cette remontée pourrait-elle être suffisante pour faire la différence demain soir ? Ça serait clairement une énorme surprise si Marine et Ulysse n’étaient pas sauvés par le public.

Rappelons que demain soir, les téléspectateurs auront la possibilité de sauver l’un des binômes nominés, tandis que le sort des deux élèves du binôme non sauvé sera confié aux académiciens, qui voteront pour déterminer qui retournera au château.



Qui mérite de rester ? Qui doit partir ? À vous de choisir en votant pour votre binôme préféré et en partageant votre opinion dans notre sondage. Notez bien que ce sondage est purement informatif : seuls vos votes comptent vraiment !







Sondage Star Academy nominations semaine 3

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.