Demain Nous Appartient du 4 novembre : Sara cache la terrible verité... (résumé + vidéo épisode 1806 en avance)

Demain nous appartient du 4 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1806 de DNA – Sara est au plus mal ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». La jeune femme est la nouvelle victime de l'agresseur qui sévit à Sète et elle est totalement bouleversée…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 4 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1806

L’agresseur sexuel de Sète a fait une troisième victime. Cette fois, c’est la policière Sara Raynaud qui a vécu un cauchemar. Sous le choc de cette violente agression, Sara est totalement bouleversée et cherche à apaiser sa douleur en restant de longues heures sous la douche. Au petit matin, elle choisit de garder le silence sur ce qui s’est passé, n’en parlant même pas à sa femme Roxane, qui ne soupçonne rien. Pourtant, les effets physiques et psychologiques de cette attaque horrifiante commencent déjà à se manifester… Une chose est certaine : l’agresseur de Sète n’a aucune crainte de la police et semble prêt à recommencer !

Pour Rayane, la journée s’annonce pleine de surprises. Jack lui a organisé, avec la complicité d’Alex, un anniversaire surprise au mas. Et Timothée organise un interrogatoire particulier…



VIDÉO Demain nous appartient du 4 novembre – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.