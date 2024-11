Demain Nous Appartient du 8 novembre : l’agresseur prêt à faire une nouvelle victime ! (résumé + vidéo épisode 1810 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 8 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1810 de DNA – Alex et Michaël sont sous le choc ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Octave a été roué de coups à la sortie de la salle de sport ! Pendant ce temps là, le prédateur s’apprête à recommencer…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 8 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1810

Octave a été violemment agressé hier soir. Le jeune adolescent a été frappé par Antonin Delartain, qui cherchait à savoir ce que Nordine trafiquait près des casiers de la salle de sport avec Nordine… Malgré les questions pressantes, Octave est resté silencieux, ce qui a déclenché la colère d’Antonin, qui s’est alors acharné sur lui. Heureusement, Mélody, la compagne de Georges, est intervenue à temps pour le secourir. Le capitaine Feray est furieux. Pour protéger son fils, il lui interdit désormais de fréquenter la salle de sport, malgré les objections d’Octave. Michaël est désormais déterminé à obtenir justice son fils !

La police apprend que l’agresseur prévoit de frapper de nouveau dans un lieu emblématique de Sète. François, quant à lui, ne se laisse pas berner par les mensonges de son père. Pendant ce temps, la malchance continue de s’abattre sur Violette et Jordan.



VIDÉO Demain nous appartient du 8 novembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.