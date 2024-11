Demain Nous Appartient spoiler : Agnès en danger ! (vidéo épisode du 19 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Agnès Prado va se retrouver en grand danger dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, son ex-mari est de retour à Sète et l’observe de loin !











Publicité





Michel Prado est de retour à Sète ! L’ex-mari d’Agnès semble bien décidé à la reconquérir. Il a déjà tenté de lui envoyer un énorme bouquet de fleurs, mais le geste a été froidement accueilli. En effet, Agnès a confié à son collègue et ami François que Michel était un mari violent et humiliant. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui !

Pourtant, Michel rôde maintenant autour du lycée de Sète… Caché derrière une voiture, il observe discrètement la cour de l’école. Non loin de là, Agnès discute paisiblement avec François. Michel, visiblement agacé, semble bouillonner de rage… Que compte-t-il faire ensuite ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Ulrich piège Roxane, le procureur prend une lourde décision (vidéo épisode du 19 novembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1817 du 19 novembre 2024 : Agnès en danger

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.