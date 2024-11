Demain Nous Appartient spoiler : Ulrich piège Roxane, le procureur prend une lourde décision (vidéo épisode du 19 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Roxane va se retrouver dans de sales draps dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, piégée par Ulrich Lesueur, Roxane va se retrouver en garde à vue !











Au commissariat, Sébastien apporte une très mauvaise nouvelle au capitaine Feray : il souhaite placer Roxane en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur l’agression de Lesueur. Michaël est stupéfait par cette décision, préférant plutôt une simple suspension. Mais le procureur redoute que l’affaire ne fuite dans la presse, exposant le commissariat à des accusations de complaisance.

Michaël Feray se bat bec et ongles pour défendre sa collègue, rappelant ses circonstances atténuantes et affirmant qu’ils disposent de suffisamment de preuves pour faire tomber Lesueur. Le seul élément manquant est son ADN, indispensable pour établir un lien direct. Malheureusement, ils n’ont pas assez d’éléments pour l’obliger à un test, et pour l’instant, la procédure joue en défaveur de Roxane…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1816 du 18 novembre 2024 : le procureur place Roxane en garde à vue

