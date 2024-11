Un Si Grand Soleil du 15 novembre : Manu de retour, Yann arrête Eliott (résumé épisode 1513 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 15 novembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1513 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 15 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Yann interroge Eve, qui nie connaître Curtis Alvez. Yann lui annonce qu’un témoin l’a vue sur les lieux du crime, ce qui met Eve dans une situation difficile. Alex, qui observe l’interrogatoire, sent qu’elle est en détresse et hésite à prévenir Manu. Eve tente de justifier ses déplacements nocturnes en expliquant qu’elle souffre d’insomnie, ce qui l’amène à faire des promenades tardives. Mais Yann remarque des taches suspectes sur le tee-shirt d’Eve, qu’il soupçonne être des éclaboussures de sang. Face à la pression, Eve demande à voir son avocate, Claudine. Celle-ci insiste pour qu’Eve lui dise toute la vérité.

Cédant à la pression, Eve avoue avoir été témoin du meurtre de Curtis. Elle révèle à Yann qu’elle s’est rendue sur place pour acheter de la cocaïne, qu’elle voulait essayer. Cependant, elle admet avoir détruit la drogue et les vêtements tachés en rentrant chez elle… Mais Yann pense qu’elle protège Eliott.



Publicité





Pendant ce temps, au lycée, Charlotte embrasse Achille, sous les yeux de Tom et Noura. Noura trouve que tout va trop vite, tandis que Tom pense qu’elle est jalouse. Achille confie à Tom qu’il a participé à une réunion en hommage à Christophe dans la forêt, un événement que Tom trouve dérangeant. Plus tard, Tom se confie à Maeva, craignant que Charlotte entraîne Achille dans des situations sombres liées au passé de Christophe… De son côté, Achille questionne Hugo sur la manière dont la police a découvert que Christophe était le tueur en série. Hugo, mal à l’aise, évite de répondre et préfère se concentrer sur leur partie de basket.

Au commissariat, Alex exprime des doutes sur la culpabilité d’Eve, affirmant qu’elle n’a pas le profil d’une droguée ni d’une meurtrière. Becker, perplexe, ordonne à Yann de ramener Eliott pour l’interroger, tout en acceptant qu’Alex prévienne Manu de la garde à vue d’Eve. En apprenant la nouvelle, Manu abandonne sa formation et prend un train pour Montpellier.

Yann interpelle Eliott chez lui, sous les yeux de Muriel, et l’emmène au commissariat. Manu, furieux, confronte Becker, clamant qu’Eve n’est ni droguée ni meurtrière, mais Becker refuse qu’il la voie.

De son côté, Cécile ment à Achille en prétendant travailler tard sur un dossier, alors qu’elle dîne en réalité avec Florent. Achille, soupçonneux, pirate l’ordinateur de Cécile en utilisant son mot de passe. Il découvre avec stupéfaction qu’Hugo Touré est celui qui a identifié Christophe comme étant « le fleuriste », se sentant trahi par cette révélation.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Manu protège Eve et Eliott, les résumés jusqu’au 29 novembre 2024