Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 14 novembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 6)

Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 14 novembre 2024 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 6 de la saison 13 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode spécial chocolat, c’est finalement Jennifer qui a été éliminée.







Ce soir ça se déroulait exceptionnellement en équipes : l’équipe chocolat au lait (Romain, Tsiory, Benjamin et Laurène) face à l’équipe chocolat noir (Timothée, José, Jennifer et Christelle).

Sur l’épreuve créative, les pâtissier amateurs devaient réaliser un animal en chocolat qui incarne leur personnalité. Et c’est finalement l’animal totem de Romain qui a le plus séduit Cyril et Mercotte ! Il a fait remporté l’épreuve à son équipe du chocolat au lait.



Sur l’épreuve technique, ils devaient reproduire une création de l’un des plus grands talents de la pâtisserie : Maxime Frédéric, chef pâtissier du prestigieux Cheval Blanc. Il s’agissait de sa célèbre création animée par un mécanisme tout chocolat : « La noisette ». Et c’est Timothée qui a remporté l’épreuve ! Du côté des équipes, c’est celle du chocolat noir a remporté l’épreuve.

Et enfin sur l’épreuve surprise, Cyril et Mercotte demandaient aux pâtissiers de revisiter un grand classique de la pâtisserie – Paris-Brest, Tarte Tatin, Baba ou Charlotte – en version entièrement noire. Et c’est Timothée qui a remporté le cupcake d’or et s’est qualifié pour la semaine prochaine ! L’équipe du chocolat au lait a remporté l’épreuve.

A l’issue des trois épreuves, c’est donc l’équipe du chocolat au lait qui gagne. Le tablier bleu est donc choisi dans leur équipe tandis que l’éliminé sera chez l’équipe chocolat noir.

Le Meilleur Pâtissier du 14 novembre 2024 : Benjamin tablier bleu, Jennifer éliminée

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Il est attribué à Benjamin ! Et pour le pâtissier éliminé, ça s’est joué entre Jennifer et Christelle. Et c’est finalement Jennifer qui a été éliminée !

Rendez-vous le jeudi 21 novembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 7. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.