Les espions de la terreur : la suite de votre mini-série ce soir sur M6 (19 novembre 2024)

Publicité





Les espions de la terreur du 19 novembre 2024 – Ce mardi soir, M6 poursuit la diffusion de sa toute nouvelle série « Les espions de la terreur ».





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Publicité





Les espions de la terreur du 19 novembre 2024 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 3

Grâce à la cyber-infiltration d’Ulysse, opération pilotée à la DGSI par Alex, Lucie et son équipe ont la possibilité d’identifier des terroristes projetés en France par la cellule des opérations extérieurs au sein de l’Amniyat afin de commettre un attentat. Mais la suspicion qui plane désormais à l’encontre de Minotaure laisse craindre un piège de l’État islamique, qui ruinerait les efforts de Malika et Lucie pour convaincre leur service respectif de mener l’opération conjointe pour faire remonter des téléphones satellitaires espions au sein de l’Amniyat. Vincent doit donc tester sa source pour en déterminer la fiabilité…

Saison 1 – épisode 4

Fragilisé par les frappes de la Coalition, l’État islamique est soupçonné de préparer son baroud d’honneur : un double attentat d’envergure sur le sol français. Grâce au travail conjoint de Lucie et Malika avec leurs équipes, sur la foi d’informations fournies via le cyber-infiltré Ulysse et avec l’aide inestimable de la source Minotaure gérée par Vincent, DGSE et DGSI sont en capacité d’empêcher ce double attentat et d’éliminer en même temps le chef de la cellule OPEX à Raqqa. À condition qu’aucun grain de sable ne vienne gripper la machine et réveiller les vieilles rivalités…



Publicité





Les espions de la terreur, le synopsis

Au lendemain du 13 novembre, Lucie, Malika et Vincent se retrouvent plongés au cœur de la traque des auteurs des attentats. Rapidement, ils font face à la menace imminente de nouvelles attaques. « Les Espions de la terreur » suit leur enquête haletante et leur quotidien sous haute pression entre 2015 et 2016. Ces héros anonymes, engagés corps et âme pour protéger la France, voient leurs vies personnelles bouleversées par leur mission, confrontant leurs choix les plus intimes. Au plus près du front contre l’ennemi, ils puisent leur force dans une colère intérieure, à la fois leur part d’ombre et leur plus puissant moteur.

Avec Éric CANTONA (Daniel Hansen), Tiphaine Daviot (Amélia Delcourt), Catherine HOSMALIN (Babeth Delcourt), Vinnie DARGAUD (Julien Fauvel), Catherine HOSMALIN (Babeth Delcourt), Laurent CAPELLUTO (Bruno Castelli), Cathy MIN JUNG (Beaumont), Sarah Espour (Avenel), Frédéric Lubansu (Forest), Christelle CORNIL (Estelle), Benoît Verhaert (Lenoir), Didier De Neck (Juge Edouard)

Découvrez « Les espions de la terreur » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY