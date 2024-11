Demain Nous Appartient spoiler : Roxane bouleversée, Sara lui dit tout ! (vidéo épisode du 6 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Sara a vécu le pire dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que la police pensait Victoire en danger, c’était en réalité le stylo de Sara l’indice laissé par l’agresseur !











Et pour Sara, en tant que flic, c’est l’horreur et elle ne va pas réussir à en parler, ni à Roxane, ni à ses collègues. C’est seulement dans quelques jours, alors qu’elle est hospitalisée après un malaise, que Sara va trouver le courage de parler à sa femme. Roxane est bouleversée, elle veut que Sara parle aux collègues. Mais la jeune femme s’en sent incapable !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1808 du 6 novembre 2024 : Sara parle enfin à Roxane

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.