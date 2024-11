Les Cinquante du 1er novembre 2024 : qui sont les éliminés ? (résumé + replay épisode 45)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 45 du vendredi 1er novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 45 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour la fin du jeu. Eddy, Cassandra, Joseph, et Carla G. sont déjà sur le banc des éliminés, il y en aura deux de plus pour que le jeu s’arrête !











Publicité





Le jeu dure longtemps, et c’est finalement Frédérique et Stéphane qui finissent par rire de leurs propres prestations ! Ils sont éliminés et le jeu s’achève.

Les éliminés rentrent au château tandis que les joueurs victorieux vont devoir voter. Le Lion annonce qu’ils vont pouvoir sauver 4 joueurs, il y aura donc 2 éliminés.

Joseph et Stéphane éliminés

Le Lion fait revenir les éliminés pour annoncer le verdict. Avec 16 voix sur 17, Frédérique est la première sauvée ! Avec 15 voix, c’est ensuite Carla G. qui est sauvée ! Avec 14 voix, c’est Eddy qui est sauvé. Le Lion annonce ensuite le premier éliminé : Joseph, avec seulement une seule voix. Cassandra est finalement sauvée avec 13 voix, et Stéphane est éliminé avec seulement 9 voix.



Publicité





Il est temps pour les éliminés de dire au revoir. Jade est abattue de voir Stéphane déjà repartir. Enzo est déçu aussi et réalise que son alliance n’a pas voté pareil. C’est ce qui a causé la perte de Stéphane.

Jonathan, Enzo et Sacha réalisent qu’ils doivent ouvrir les yeux et voter stratégiquement au lieu de l’affect. S’ils veulent continuer ils n’ont plus le choix et doivent se mettre d’accord sur les votes. Et Colette informe Eddy que Julie B. et Jordan ont voté Stéphane. De son côté, Enzo parle avec Nikola et Kévin ! Va-t-il les rejoindre ?

Les Cinquante, le replay du 1er novembre

Si vous avez manqué l’épisode 45 ce vendredi 1er novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 4 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 46.