Demain Nous Appartient spoiler : Roxane fait une découverte glaçante (vidéo épisode du 26 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Roxane va faire une découverte glaçante dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que la police enquête activement sur la disparition du procureur, Roxane va découvrir que Michel Prado s’est certainement suicidé après avoir tué Sébastien !











Des traces d’anxiolytiques ont été découvertes sur la chemise de Prado, ce qui pousse Roxane et Karim à supposer que le suspect aurait drogué le procureur pour faciliter son enlèvement. Cependant, une révélation vient remettre en question leur hypothèse : les médicaments ont été achetés après l’enlèvement de Sébastien Perraud. Pour Karim, il est possible que Michel Prado ait consommé ces substances lui-même, rongé par la culpabilité, notamment s’il est responsable de la mort du procureur. Mais Roxane envisage une hypothèse encore plus troublante : et si Michel Prado avait mis fin à ses jours après avoir tué Sébastien ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1822 du 26 novembre 2024 : Roxane pense que Prado s’est suicidé

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



