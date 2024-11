Les Cinquante du 21 novembre 2024 : qui a le ticket d’or ? Qui est éliminé ? (résumé + replay épisode 59)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 59 du jeudi 21 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 58 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Carla A., Carla G. Jordan, et Julie B. sont éliminés.











Les éliminés disent au revoir et quittent le château avant de finalement se rendre compte qu’ils ne rentrent pas chez eux ! Ils sont dans la salle de la seconde chance. Amélie leur annonce qu’ils vont s’affronter et que l’un d’eux remportera un ticket d’or pour la semaine de la finale !

Le jeu commence. Ils vont devoir examiner des objets et répondre à une question. Le joueur le plus proche de la bonne réponse éliminera le joueur de son choix. Le premier objet : un saladier de balles ! Sans les toucher, ils doivent trouver combien il y en a ! Julie répond 44, Jordan 50, Carla G. 46, et Carla 51. Et il y avait 51 balles ! Carla A. choisit d’éliminer Jordan !

Nouvelle manche et nouvel objet dans la salle de la seconde chance. Il s’agit de billets de 20 et ils doivent trouver combien il y avait de l’argent ! Julie B. pense qu’il y a 2400 euros, Carla G. 2000 euros et Carla A. 2600 euros. Et le Lion annonce qu’il y avait 2960 euros ! Carla A. remporte encore la manche, elle élimine Julie B.



Les deux Carla s’affrontent pour le ticket d’or. Elles doivent trouver combien il y a de pages dans un livre ! Qui remportera sa place pour la semaine de la finale ?

SPOILER : le ticket d’or remporté par…

Et on peut déjà vous révéler que dans l’épisode de vendredi, c’est Carla A. qui remporte la dernière manche et le ticket d’or !

Les Cinquante, le replay du 21 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 59 ce jeudi 21 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 22 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 60.