Demain Nous Appartient spoiler : Soizic en grand danger ! (vidéo épisode du 11 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Après Rachel, Lilou et Sara, qui sera la prochaine victime dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, la police a une piste qui les mène tout droit à l’hôpital Saint Clair. Et cette fois, c’est Soizic qui semble être la prochaine victime du prédateur qui sévit à Sète !











La police est convaincue que la prochaine cible de l’agresseur sera Soizic Vernet, la gynécologue de l’hôpital Saint-Clair. En effet, le violeur de Sète a laissé une ordonnance portant son nom chez sa dernière victime, un indice inquiétant.

Le capitaine Feray et son équipe ont aussitôt reconnu la signature habituelle de l’agresseur : un avertissement clair. Il est prêt à récidiver et a déjà désigné sa prochaine victime… Soizic est en danger et Michaël vient la prévenir à l’hôpital !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1811 du 11 novembre 2024 : Michaël interroge Soizic

