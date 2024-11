Demain Nous Appartient spoiler : Sara prend une lourde décision ! (vidéo épisode du 8 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Après le drame qu’elle a subit, Sara va prendre une lourde décision dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Sara décide de quitter Sète avec Enora pour éviter tout danger alors que l’agresseur est toujours en liberté.











Sara a prévu de passer quelques jours chez sa mère avec Enora. Cependant, elle est tourmentée par l’angoisse… Depuis l’effroyable agression dont elle a été victime, Sara est bouleversée et ne sait pas où elle en est. Elle sait que sa mère remarquera son malaise et qu’elle posera des questions. Roxane, sa compagne, l’encourage : elle doit se confier à ses proches. Il est essentiel pour elle de parler, d’exprimer sa douleur pour commencer à guérir. Mais pour Sara, se livrer revient à revivre le traumatisme de son agression… Parviendra-t-elle à affronter ses peurs et à se reconstruire ?

Et avant de partir, Sara s’assure que Roxane va faire bien attention. Elle a peur que l’agresseur s’en prenne à elle !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1810 du 8 novembre 2024 : Sara quitte Sète

