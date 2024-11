Les Cinquante du 6 novembre 2024 : 2 joueurs phares éliminés et une égalité ! (résumé + replay épisode 48)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 48 du mercredi 6 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 8 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Hillary, Nikola, Jean-Pascal, Simon, Carla G., Julie R. et Julie B. sont sur le banc des éliminés.











Les éliminés retournent au château alors que les joueurs victorieux doivent voter. Le Lion annonce dans la salle de cérémonie qu’ils vont pouvoir sauver 5 joueurs, 2 seront éliminés !

Jean-Pascal et Simon éliminés

Le Lion annonce le verdict. Le premier joueur sauvé, avec 14 voix sur 14, c’est Carla G. ! Le second sauvé, avec 14 voix sur 14, c’est Hillary ! Le 3ème sauvé avec encore 14 voix sur 14, c’est Julie B. ! Le 4ème sauvé, avec 9 voix sur 14, c’est Nikola. Et c’est Jean-Pascal qui est le premier éliminé avec seulement 5 voix sur 14 ! Julie R. et Simon sont à égalité avec chacun 7 voix. Les joueurs doivent voter pour les départager. Et c’est finalement Julie R. qui est sauvée avec 10 voix, contre 4 pour Simon. Il est éliminé !

Cassandra est sous le choc de l’élimination de Simon, il est l’heure de se dire au revoir.



