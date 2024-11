Les Cinquante du 14 novembre 2024 : qui sont les éliminés du jeu ? (résumé + replay épisode 54)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 54 du jeudi 14 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 54 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Lion annonce un nouveau dans l’arène !











Hillary veut faire sortir Jade alors qu’Alex compte continuer de venger Simon. Les joueurs se rendent dans l’arène, ils découvrent un tapis avec des cases noires numérotées et des cases blanches ! Les joueurs doivent se positionner sur les cases noires. Les animaux distribuent un dé et des brassards numérotés.

Il faut jeter le dé et avancer pour tenter de rejoindre la sortie sans se faire manger par un adversaire. Sur leurs cases de départ, les joueurs ne peuvent pas être éliminés !

Jade élimine Hillary, elle est la première à rejoint le banc des éliminés. Et alors que Fred a la possibilité d’éliminer Jade, elle décide de ne pas le faire et déclenche la colère d’Hillary ! Jade élimine ensuite Nikola. Et Eddy élimine Colette ! Enzo sort ensuite Alex. Jordan élimine Jade. Et Cassandra sort Enzo !



Hillary, Nikola, Eddy, Alex, Jade et Enzo sur le banc des éliminés

Les éliminés retournent donc au château alors que les joueurs victorieux vont voter. Le Lion annonce qu’ils vont pouvoir sauver seulement 2 personnes ! Place ensuite à l’annonce du verdict : avec 7 voix sur 10, Nikola est sauvé ! Le premier éliminé, avec aucune voix, c’est Jade ! Le second éliminé, avec une seule voix, c’est Enzo. Avec une seule voix aussi, Colette est éliminée. Ça se joue donc entre Hillary et Alex.

ATTENTION SPOILER : dans l’épisode de vendredi, c’est finalement Hillary qui est sauvée ! Alex est éliminé ! Mais les 4 joueurs éliminés vont s’affronter dans la salle de la seconde chance pour un ticket d’or !

Les Cinquante, le replay du 14 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 54 ce jeudi 14 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 15 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 55.