Demain Nous Appartient spoiler : des départs à Sète ! (vidéo épisode du 18 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Après Nathan, deux autres départs vous attendent la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Aaron et Adam partent ensemble à Berlin !











Adam et Aaron sont sur le point de partir ! Ils ont décidé de s’envoler pour Berlin, où les attendent leurs petites amies, Amel et Lisa. Tandis qu’ils patientent pour leur taxi, Aaron, qui avait programmé son séjour de longue date, s’étonne qu’Adam puisse s’absenter de la fac sur un coup de tête, sans préavis, même pour quelques jours.

Adam le rassure en précisant qu’il s’agit d’un bref séjour et qu’il a obtenu l’accord de ses parents, François et Soizic, toujours compréhensifs et indulgents. Mais en sont-ils vraiment informés ? Car les dix appels manqués de Soizic sur le téléphone d’Adam laissent plutôt penser que ses parents n’ont aucune idée qu’il quitte Sète…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1816 du 18 novembre 2024 : Aaron et Adam quittent Sète

