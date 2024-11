50mn Inside du 2 novembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 2 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 2 novembre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🍫 Le salon du chocolat

Comment ce rendez-vous est-il devenu l’événement le plus gourmand de l’année ?

🏡 En coulisses – Halloween

Comment un château breton fait il vivre une expérience hors du commun ?



Publicité





🎤 Le portrait – Gilbert Montagné

Le chanteur se confie face à Isabelle Ithurburu.

🎶 La story – « Take on Me »

Pourquoi cette chanson culte du groupe A-Ha des années 80 a-t-elle traversé les époques ?

50mn Inside du 2 novembre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🐆 Dans le secret – dans les secrets du Zooe de Beauval

Pourquoi le plus grand zoo de France attire-t-il toujours plus de visiteurs ? Quels défis faut-il relever chaque jour pour s’occuper des 30.000 pensionnaires ?

🧑‍🍳 Le document – Dîners extraordinaires : qui sont les chefs les plus audacieux ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.