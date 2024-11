Enquête Exclusive du 17 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 17 novembre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Argent, trafic, débrouille : les secrets des camps roms ».





Enquête Exclusive du 17 novembre 2024 : votre émission en résumé

Les Roms forment l’une des communautés les plus fermées et les plus controversées en France, bien qu’ils ne représentent que 20 000 personnes, soit à peine 0,02 % de la population. Leur présence, souvent visible à travers des camps en périphérie des villes et un mode de vie clanique, suscite des réactions négatives. Dans la région de Nantes, on recense soixante-et-un campements roms, dont le plus grand du pays : la Prairie de Mauves. Ce site abrite environ 800 personnes installées illégalement depuis cinq ans, formant une véritable petite ville avec son église, son garage, son bar et ses nombreuses caravanes.

Les conditions de vie y sont extrêmement précaires. Près de la moitié des habitants y travaillent dans les exploitations maraîchères des environs. On l’ignore souvent, mais les Roms jouent un rôle essentiel dans ces fermes, leurs salaires permettant de subvenir aux besoins de leur communauté.



Cependant, certains membres se tournent vers des activités illicites telles que le vol et divers trafics, générant parfois des revenus équivalents à un SMIC par semaine. Cette situation alimente la colère des riverains, qui les accusent de dégradations, cambriolages et incivilités.

La tension est particulièrement palpable à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Connue comme la « Capitale du fruit », cette ville de 30 000 habitants emploie environ 85 % de Roms d’origine roumaine ou bulgare dans ses exploitations agricoles. À Moissac, les Roms représentent 12 % de la population et vivent principalement en centre-ville, souvent dans des appartements. Toutefois, la cohabitation avec les habitants locaux se dégrade, et la police municipale, dirigée par le Rassemblement National depuis les dernières élections, surveille étroitement leurs activités. La municipalité a même installé des caméras devant les commerces tenus par des membres de la communauté, une mesure que les Roms jugent discriminatoire.

Chaque été, pendant trois mois, de nombreux Roms retournent en Roumanie ou en Bulgarie, où leurs conditions de vie sont bien meilleures. Là-bas, ils possèdent souvent de grandes maisons au style ostentatoire, en accord avec la tradition qui veut que chaque fils ait sa propre maison. Mais dès septembre, ils repartent vers la France pour travailler dans les champs, où les salaires sont quatre fois supérieurs à ceux de leur pays d’origine.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.