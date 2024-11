Enquête Exclusive du 3 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 3 novembre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Washington : les secrets de la capitale de tous les pouvoirs ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 3 novembre 2024 : votre émission en résumé

Washington retient son souffle à la veille de l’élection présidentielle, une fois de plus sous les projecteurs mondiaux. Peu importe le camp, le genre ou l’âge, les orientations du futur locataire du bureau ovale à la Maison Blanche influenceront profondément les événements et conflits internationaux.

Deuxième ville la plus riche des États-Unis par habitant, Washington concentre le pouvoir dans un périmètre restreint : du Capitole, siège du Congrès, à la Maison Blanche, centre de l’exécutif. Malgré une population de seulement 700 000 habitants, la ville accueille quotidiennement 300 000 fonctionnaires et 10 000 lobbyistes.



Washington incarne aussi les fractures sociales des États-Unis : une ville marquée par la violence et une ségrégation raciale persistante. Elle cristallise les tensions qui secouent le pays et résonnent bien au-delà des frontières. Les divisions entre communautés, démocrates et républicains, citoyens et élites se creusent davantage. Il y a quatre ans, l’impensable est devenu réalité avec l’assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump.

Des couloirs feutrés de la Maison Blanche à ceux du Capitole, en passant par les quartiers chics de l’élite et les communautés afro-américaines, ce voyage plonge au cœur d’une démocratie américaine sous tension.

« Enquête exclusive », c'est ce soir dès 23h10 sur M6.